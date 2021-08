Enfin le bout du tunnel? Pour Frank Vandenbroucke, le Codeco de vendredi sera «ultra-important»

Frank Vandenbroucke n’estime pas qu’il est l’heure de relâcher toutes les mesures en place, étant donné la situation actuelle, par exemple dans la capitale. Toutefois, les autorités pourraient se décider à mettre fin à certaines mesures qui ne semblent plus à propos, comme l’heure de fermeture de l’horeca ou le nombre de personnes que l’on reçoit chez soi.

« Ces mesures sont moins importantes aujourd’hui. Je crois que lorsque l’on est dans un café ou un restaurant, le fait que celui-ci soit bien ventilé est ultra-important à long terme. Que ce soit à 23h, à minuit ou à 2h. On veut mettre l’accent sur des mesures plutôt structurelles », explique-t-il à nos confrères de RTl info.

D’après lui, le comité de concertation de ce vendredi, qui démarrera sur les coups de 14h00, pourrait bien être un pas de plus vers la vie normale : « Il va quand même peut-être signaler l’étape finale de cette phase de gestion de crise où l’on a dû prendre des mesures difficiles mais importantes. »

Plus de libertés pour les événements

Les autorités devront également se pencher sur l’organisation de grands événements. Le Covid Safe Ticket peut, à l’heure actuelle, être réclamé par les événements d’au moins 1.500 personnes en extérieur. « Je crois que l’on peut mettre plus de libertés au sein des événements publics où actuellement, il y a des mesures de distanciation sociale, port du masque obligatoire, à condition d’utiliser le Covid Safe Ticket », a estimé Frank Vandenbroucke.

Le ministre de la Santé a enfin mis l’accent sur l’importance de la campagne de vaccination, et l’implication des écoles dans ce processus : « Il faut augmenter le nombre de personnes vaccinées partout, à Bruxelles notamment mais aussi à Anvers. Il faut mobiliser les écoles, les ONE, etc. pour informer les jeunes et leur famille sur l’importance de la vaccination, toujours sur une base volontaire. »