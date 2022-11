Énergie : 6 Belges sur 10 prêts à changer leurs habitudes de consommation

Une majorité des Belges (58%) sont prêts «à modifier en partie leurs habitudes de consommation et leurs modes de vie» et un sondé sur quatre (23%) est disposé à les changer «en profondeur» - un résultat plus marqué chez les moins de 34 ans (35%) et chez les femmes (25%), ressort-il d’un sondage réalisé auprès de 2.000 Belges par le magazine Imagine et l’institut Dedicated.