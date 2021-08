Emmanuel André révolté par l’augmentation du prix des vaccins Pfizer et Moderna

Les entreprises pharmaceutiques Pfizer et Moderna ont augmenté le prix de leur vaccin contre le coronavirus dans le cadre d’un accord avec l’Union européenne. Le vaccin Pfizer passe de 15,5 euros à 19,5 euros et celui de Moderna de 19 euros à 21,5 euros.

Pfizer et Moderna restent muets

Cette hausse intervient alors que l’inquiétude sur la flambée du variant Delta monte et que des études ont prouvé que les vaccins de Moderna et Pfizer/BioNTech devraient rester efficaces face à ce variant. Interrogée par l’AFP, la commission européenne s’est refusée à tout commentaire mettant en avant la confidentialité des contrats. Contactés à leur tour par l’AFP Pfizer et Moderna n’ont pas immédiatement réagi dimanche.

Fin juillet, le laboratoire Pfizer prévoyait d’écouler cette année pour 33,5 milliards de dollars (28,23 milliards d’euros) de vaccins contre le Covid-19, soit bien plus que les 26 milliards de dollars (21,91 milliards d’euros) sur lesquels le groupe tablait deux mois plus tôt. Moderna, tablait, en mai, sur des ventes annuelles de 19,5 milliards de dollars (16,43 milliards d’euros).

Emmanuel André réagit : « Cela me révolte »

Depuis de nombreux mois, le microbiologiste Emmanuel André milite pour que les vaccins soient accessibles à tous, notamment dans les pays pauvres. Ce lundi après-midi, il a réagi à l’augmentation des prix. « Pour mettre fin à cette pandémie, on a besoin de plus de vaccins, rapidement. Mais ce à quoi on assiste, c’est une course à l’enrichissement de la part de Pfizer et une accumulation des doses dans les pays qui peuvent payer un prix artificiellement élevé », a-t-il écrit sur Twitter. « Cela me révolte », a conclu Emmanuel André.

