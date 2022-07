Du Palais royal à Libramont, voici les événements à ne pas manquer d’ici la fin du mois!

Visite du Palais royal

Du 23 juillet au 28 août inclus, comme le veut la tradition, le Palais Royal de Bruxelles ouvre ses portes au public. Le Palais est la résidence administrative et le lieu de travail principal du Roi et de la Reine. Au cours de votre visite, vous découvrirez l’architecture remarquable du Palais, les salons historiques où se déroulent chaque année diverses activités du Roi et de la Reine, ainsi que le jardin. En plus de cela, nos partenaires organisent trois expositions supplémentaires : l’Association Royale Dynastie et Patrimoine Culturel présentera l’œuvre du roi Baudouin dans la Salle du Trône, Technopolis vous fera découvrir la science dans la Salle des Glaces au moyen d’œuvres d’art LEGO, et Belspo donnera un aperçu du riche patrimoine fédéral dans la Grande Galerie.

Du 23 juillet au 28 août 2022

Palais Royal place des Palais 1000 Bruxelles

The Park To Be – Week-end Multi-Sports

Le sport pour tous sera mis à l’honneur à la plaine du tir à l’arc ! Venez découvrir ou redécouvrir une multitude de sports grâce aux initiations des clubs sportifs. Des activités variées feront le bonheur de tous les publics, avec notamment au programme de l’énéosport ou encore des sensibilisations au handisport !

Le 23 juillet 2022

Parc Josaphat Avenue Louis Bertrand 1030 Schaerbeek

Esperanzah 2022

Le festival Esperanzah célèbre cette année sa 20e édition. Quatre jours de concerts, d’arts de rue, de débats… le tout dans une ambiance unique. Le festival de world music propose chaque année une programmation variée faite d’artistes connus et moins connus. Durant cette édition 2022, vous pourrez assister aux concerts de Chinese Man, Gaël Faye, Rodrigo y Gabriela, Asaf Avidan, Fatoumata Diawara, Scylla et bien d’autres.

Du 28 au 31 juillet 2022

Abbaye de Floreffe 7 Rue du Séminaire, 5150 Floreffe, Namur, Belgique 5150 Floreffe

Festival Les Gens d’Ere 2022

Ce petit festival familial a su entrer dans la cour des grands. Grâce à son cadre verdoyant, son ambiance festive et sa belle programmation, le festival « Les Gens d’Ere » fait de plus en plus parler de lui. Cette année, la programmation sera de nouveau riche et variée : Kendji Girac, Henri PFR, Doria D, Ykons, The World Of Queen, Christophe Maé, Cali, Mustii, Delta…

Du 28 au 31 juillet 2022

Ere (Tournai) 7500 Ere

Foire de Libramont 2022

La Foire agricole, forestière et agroalimentaire de Libramont est la plus grande foire de plein air en Europe. Elle accueille chaque année près de 200 000 visiteurs, 800 exposants et 5000 marques sur un site de 300 000 m². Libramont est la plus conviviale des rencontres professionnelles. Elle est une vitrine exceptionnelle de la ruralité qu’elle aborde sous de nombreux aspects : le machinisme, l’élevage, la forêt, l’agroalimentaire, l’horticulture, le maraîchage, le génie civil, ou encore la recherche, l’éducation et la culture.

Du 29 juillet au 1er août 2022

Foire de Libramont rue des Aubépines, 50 6800 Libramont-Chevigny

