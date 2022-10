Drones, VR et techno: la marine belge se lâche pour attirer les nouvelles recrues

Ce week-end, à Zeebruges, la marine organise un festival de drones, jeux vidéo et musique techno.

La marine belge organise ce week-end la troisième édition du festival Technofest sur la base navale de Zeebrugge. « Toutes les personnes intéressées par les drones, la réalité virtuelle et la musique techno sont les bienvenues à notre festival gratuit », annonce la marine, qui cherche de nouvelles recrues.

Un « festival d’expériences »

La marine belge ne rime pas nécessairement avec jeux vidéo et DJ sets, et pourtant, le temps d’un week-end, réalité virtuelle, techno et courses de drones seront au rendez-vous.

« C’est un festival d’expériences à part entière, mais avec un gros clin d’œil à la technologie. De nombreuses entreprises spécialisées dans les questions maritimes de haute technologie sont également présentes », a expliqué Olivier Vogels, de la marine belge.

20.000 visiteurs attendus

La marine souhaite renouveler sa flotte et a besoin de nouveau personnel. D’ici 2030, l’effectif devrait passer de 1.400 à 2.340 personnes. Les postes vacants comprennent beaucoup de profils techniques. Avec ce festival, la marine espère faire mouche auprès de collaborateurs et collaboratrices potentielles.

La marine espère accueillir quelque 20.000 visiteurs à son festival. La ministre de la Défense Ludivine Dedonder s’est rendue sur place en avant-première, vendredi.