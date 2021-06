Drôle de surprise à la plage pour Emily

Une fois rentrée chez elle après avoir passé un moment à la plage, Emily ne s’est pas sentie brûlée. Mais son compagnon, Dean, 31 ans, s’est aperçu que quelque chose n’allait pas très bien au niveau du front d’Emily, qui était tout enflé. Tout son visage s’est ensuite mis à gonfler. « J’étais juste assise sur la plage. J’étais là pendant quelques heures et je n’ai pas appliqué de crème solaire, ce qui était très idiot de ma part. C’était une journée très chaude et là où j’étais assise, le soleil brillait sur mon front », témoigne la jeune maman au quotidien britannique.

« Je n’ai à aucun moment senti que je brûlais, mais j’avais la tête un peu serrée et après ça a commencé à me faire vraiment mal. Je n’avais tout simplement pas réalisé que j’étais restée au soleil trop longtemps », ajoute Emily.

« Tu ressembles à un béluga »

Quand elle est rentrée chez elle, Dean lui a dit : « Mais qu’est-ce qui ne va pas avec ta tête ? Tu ressembles à un béluga » ! Plus les heures passaient, plus le visage d’Emily gonflait, au point d’atteindre ses yeux et son nez. Elle a directement contacté son médecin, qui lui a dit qu’elle avait fait une grave réaction au soleil et lui a prescrit des antihistaminiques. « Je ne savais même pas que cela pouvait arriver, je n’en avais jamais entendu parler », explique la Britannique.

Prudence au soleil !

Suite à cette mésaventure, Emily veut mettre en garde les personnes qui aiment le soleil comme elle : « Soyez conscient de la chaleur, assurez-vous d’appliquer la crème solaire et assurez-vous d’avoir quelque chose pour vous couvrir la tête comme un chapeau de soleil. Même par temps nuageux en Écosse, le soleil peut encore passer et vous pouvez brûler. Vous devez être très prudent à la plage car il y a souvent une brise qui masque à quel point il fait chaud », prévient la mère de famille.