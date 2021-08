Dopé par la demande, Eurostar augmente son offre de trains

Eurostar ajoute des trajets à son plan de transport, annonce jeudi l’opérateur de trains à grande vitesse reliant le Royaume-Uni et l’Europe continentale, l’assouplissement des restrictions de voyage ayant dopé la demande.

« Au mois d’août, Eurostar a enregistré deux fois plus de réservations et a ajouté 39 trains pour les voyages entre le Royaume-Uni et le continent au cours de ce seul mois », peut-on lire dans le communiqué. La période du 27 au 30 août est particulièrement sollicitée.

Depuis l’assouplissement des restrictions de voyage par le gouvernement britannique en août, l’opérateur a constaté le retour des week-ends, avec une augmentation de 105 % des réservations de week-ends en août et septembre par rapport à la même période l’année dernière et 83 % des réservations attribuées aux voyages de loisirs ou aux visites à des amis et à la famille.

Un plan revu à la rentrée

Le plan de transport va, par ailleurs, être actualisé dès la rentrée. Du 6 septembre au 1er novembre, huit trajets aller-retour quotidiens seront ainsi assurés. « Trois dans chaque sens sur la ligne Bruxelles-Londres, dont un dans chaque sens sera prolongé vers Rotterdam et Amsterdam et cinq trains dans chaque sens sur la ligne Londres-Paris », précise Eurostar.

Une plus grande flexibilité est assurée aux voyageurs avec un premier train de Bruxelles arrivant à Londres à 9h57 et un dernier train quittant Londres pour Bruxelles à 18h04. Les tickets seront mis en vente à partir de 44 euros.

Eurostar insiste encore sur l’usage obligatoire du masque à bord des trains et dans les gares, en cette période de pandémie, et rappelle qu’un voyage en train permet d’épargner jusqu’à 93 % de CO2 par rapport à un vol équivalent.