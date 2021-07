Deux «bike hubs» à Bruxelles pour favoriser le tourisme à vélo

Deux « bike hubs » ont été créés à Bruxelles pour accueillir les cyclotouristes et visiteurs souhaitant découvrir la capitale à deux-roues, annonce jeudi visit.brussels, l’office du tourisme de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ces centres névralgiques du vélo sont situés au Grand Hospice, dans le centre-ville, et au See U, à Ixelles. « Une belle manière de mettre en avant deux endroits uniques où, toute personne voyageant, circulant ou visitant la capitale à vélo trouvera des services, des commodités et des activités autour du vélo », commente visit.brussels dans son communiqué.

L’objectif est d’attirer des touristes souhaitant se déplacer à vélo. Dans ces hubs, ils pourront y trouver de quoi louer ou réparer leur deux-roues, des informations sur les parcours disponibles, un hébergement « bike-friendly » ou encore des événements liés à la promotion du vélo, explique le CEO de l’office du tourisme bruxellois, Patrick Bontinck.

« Nous voulons valoriser le vélo comme mode de déplacement actif pour découvrir Bruxelles et renforcer l’attractivité de Bruxelles en tant que destination ’bike-friendly’ au niveau local, national et international », ajoute le ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort. « Le hub cycliste pourra renforcer les initiatives vélo existantes et satisfaire les visiteurs en leur proposant une expérience clé sur porte », conclut-il.