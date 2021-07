D’étranges nuages aperçus au-dessus de la Belgique: Faut-il s’en inquiéter?

Ce dimanche 25 juillet, alors que de nouvelles averses s’abattaient sur la Belgique, plusieurs habitants gaumais ont aperçu des nuages impressionnants, voire terrifiants, au-dessus de leur tête. Certains citoyens se sont inquiétés, pensant qu’il s’agissait de la formation d’une tornade. Mais la page Facebook Info Meteo s’est montrée plutôt rassurante.

Des nuages impressionnants mais pas dangereux

« Je préfère vous rassurer il ne s’agissait pas de nuages dangereux, je n’ai même pas eu de photos où on peut discerner avec certitude la formation d’une tornade (tuba). En fait, ce sont des stratus pannus, c’est-à-dire des nuages bas situés généralement à l’avant d’un cumulonimbus (nuage d’orage). Ils sont particulièrement impressionnants dans ce cas vu l’humidité importante et le stade d’effondrement des cellules. En effet, l’air froid plonge depuis les cellules jusque dans les basses couches forçant l’air à l’avant à se soulever », a écrit le météorologue Michaël Bleret.

Appel au calme

Il a profité de ce phénomène pour inviter les citoyens à ne pas s’alarmer et à rester calme. « Je profite de cette publication pour vous inciter à ne pas tomber, comme je le vois de plus en plus, dans l’alarmisme à chaque événement ou manifestation impressionnante de la nature. Il y a toujours une explication rationnelle. Malheureusement, c’est humain, dans une période un peu plus anxiogène on a tendance à broyer du noir pour tout… », a conclu Michaël Bleret.