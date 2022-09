Des tomates belges vendues en Espagne et vice versa: «C’est incroyable»

Des tomates espagnoles en Belgique et des tomates belges en Espagne ? Voilà la « drôle » de découverte faite par Philippe et sa famille cette année lors de leurs vacances. En faisant leurs courses dans un supermarché local, ils ont été surpris de trouver des tomates venues de Belgique dans le rayon des fruits et légumes. Surtout car le prix était très avantageux, indique Sudinfo.

« Des tomates belges vendues en Espagne à 1€10 le kilo, de qui se moque-t-on ? », réagit le pensionné sur le site de RTL. À ce prix, la famille a évidemment foncé dessus puisqu’elles étaient moins chères que les autres. Reste que l’incompréhension demeure sur le fait qu’un pays comme l’Espagne importe des tomates belges. « C’est incroyable, on est dans un pays chaud et en Belgique, je ne sais pas si on peut trouver des tomates à ce prix-là. Ça m’étonne qu’on livre des tomates belges en Espagne et que chez nous, on trouve des tomates made in Espagne. »

Demande en baisse en Belgique

Il s’agit en réalité d’une demi-surprise car, comme en témoignent des rapports récents, l’Espagne importe de plus en plus de tomates mais en exporte tout autant. La loi de l’offre et la demande. Une demande d’ailleurs en baisse en Belgique qui oblige probablement les cultivateurs à envoyer leurs produits à l’étranger.

Et quant à savoir comment le pays parvient à vendre ces tomates à 1,10 €/kg, BelOrta s’interroge. « Nous n’avons pas de vue sur le mécanisme de tarification des fournisseurs espagnols ».