Des scouts héroïques sauvent quatre personnes de la noyade

Les faits se sont déroulés ce lundi, en milieu d’après-midi. Quatre personnes sont tombées dans le Zuid-Willemsvaart, près de l’Europastraat. « Il s’agissait de deux résidents et de deux surveillants d’une maison de repos de la région. Ils ont fait un tour à vélo et pour une raison inconnue, ils ont perdu le contrôle de leurs véhicules », a expliqué la police locale auprès de nos confrères de HLN.

Heureusement, des scouts ont vu la scène et n’ont pas hésité à se jeter à l’eau pour les sauver. « Les deux personnes âgées ont été transportées à l’hôpital en état de choc et avec une légère hypothermie », a indiqué la police. « Les surveillants ont été impressionnés et s’en sont tirés avec une frayeur, seulement. Ils ont été renvoyés sur leur lieu de travail. Les scouts, eux, sont indemnes. »