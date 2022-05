Des orages attendus partout dans le pays ce vendredi: voici les prévisions de l’IRM

Ces averses orageuses pourront être accompagnées de violents coups de vent et de grêle. Dans les provinces de Liège et de Luxembourg, les précipitations atteindront probablement entre 31 et 50 mm par heure ou entre 41 et 60 mm en six heures et seront sans doute accompagnées de rafales d’au moins 90 km/h, ce qui justifie le code orange. L’IRM précise que des orages violents pourraient avoir lieu localement ailleurs.

Une situation plus calme en fin de journée

En fin d’après-midi, le temps redeviendra plus sec à partir de l’ouest avec des éclaircies. Les maxima varieront entre 18 degrés le long du littoral et 27 degrés en Gaume. En dehors des ondées orageuses, le vent sera faible d’est ou de direction variable, s’orientant en cours d’après-midi entre l’ouest et le sud-ouest en devenant modéré à parfois assez fort.

Ce soir et la nuit prochaine, les dernières précipitations s’évacueront vers l’Allemagne et les Pays-Bas, puis le ciel se dégagera. Des nuages bas se formeront ensuite en cours de nuit. Les températures redescendront entre 7 et 13 degrés. Le vent sera généralement modéré d’ouest à sud-ouest.

Le point pour le week-end

Demain samedi, le temps sera doux et généralement sec avec des périodes ensoleillées et des passages nuageux. Les maxima varieront entre 16 et 20 degrés. Le vent sera modéré d’ouest à sud-ouest, faiblissant en fin de journée.

Dimanche, le temps sera sec avec de belles apparitions du soleil, voilé par des nuages élevés. Maxima autour de 22 degrés. Vent faible de sud-sud-est, devenant modéré à la côte de secteur nord. Cette brise de mer y limitera les maxima à 17 degrés.