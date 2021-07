Des maisons pillées à Pepinster après les inondations

Les intempéries ont bouleversé la vie des habitants de Pepinster. La commune est meurtrie et défigurée à jamais. Les sinistrés sont à bout et doivent faire face à un nouveau fléau : le pillage. « Il y a des pillages. On vient voler dans les maisons », déplore une habitante auprès de RTL-INFO. En plus de laver et tenter de récupérer un maximum d’effets personnels, certains ne dorment pas pour protéger leur habitation : « Ça fait cinq jours que je ne dors pas. On surveille tout. Les gens viennent par le tunnel du chemin de fer avec des lampes de poche à 1h du matin pour visiter les maisons ».

D’autres racontent ce qu’ils entendent le soir. « La nuit dernière, la police a dû intervenir dans une rue. Ils ont même lâché les chiens. Il parait qu’ils ont attrapé quelqu’un » relate un riverain.

La police compte bel et bien sévir ce genre de comportement. Alain Barbier, chef de corps de la zone de police Vesdre, s’est exprimé auprès de nos confrères. « Nous avons assez de force sur les terrains. Quand il y a une situation suspecte, appelez la police le plus rapidement possible que nous puissions réagir ». À noter que tout pilleur intercepté sera poursuivi par le Parquet.