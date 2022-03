Des containers transformés en bunkers antiatomiques pour jardin

Alors que la tension est de plus en plus forte autour de la situation en Ukraine, une entreprise belge a eu l’idée de commercialiser des containers transformés en bunkers antiatomiques à placer dans son jardin.

La guerre en Ukraine fait craindre le pire chez certains. Des Belges se sont d’ailleurs déjà mis à rechercher des solutions en cas d’attaque nucléaire sur notre territoire. Et cette solution, ils ont pu la trouver chez Container Paradise, une société installée à Oreye, en région liégeoise.

L’entreprise, spécialisée dans la réutilisation et la transformation de containers, propose désormais des bunkers blindés et antiatomiques à côté de ses traditionnelles piscines.

Répondre à la demande

« Ce n’est pas dans le but de saisir une opportunité par rapport à la guerre en Ukraine », indique d’emblée Loris Rosolen, le patron de Container Paradise dans les colonnes de l’Avenir. Mais force est de constater que la demande est là, souligne le gérant : « Nous avons eu 19 demandes pour la construction d’un bunker 100 % autonome. » Les Belges se montrent très intéressés, à tel point que la société a installé son premier « bunker-témoin », indique le quotidien.

Construit sur mesure et installé en trois jours, le container est équipé d’une porte blindée et recouvert d’une couche de béton armé. Comptez a minima 40.000 pour une telle structure. Plus même si on y ajoute un système de ventilation pour rendre le bunker résistant en cas d’attaque nucléaire.