Des communes inventorient les dégâts, en vue d’une reconnaissance de calamité suite aux inondations

Gembloux, Couvin, Fosses-la-ville, Fernelmont, Jemeppe-sur-Sambre et Namur dressent, avec l’apport de leurs citoyens impactés, un inventaire des habitations et rues sinistrées afin d’introduire une demande de reconnaissance des intempéries des 15 et 16 juillet comme calamités naturelles publiques. Cette démarche des communes auprès de la Région pourrait par la suite ouvrir la possibilité pour les citoyens de solliciter une indemnisation auprès du Service Régional des Calamités.