Accueil Belgique Des chaussettes originales pour aider la recherche scientifique contre la mucoviscidose À l’occasion de la Semaine européenne de la Mucoviscidose, l’association Muco lance une collection de chaussettes colorées et originales pour soutenir la recherche. #mucosocks l’Association Muco Par Rédaction en ligne La mucoviscidose est la plus courante des maladies génétiques graves en Belgique. 1.362 Belges sont touchés par cette maladie qui se caractérise par des problèmes digestifs graves, une capacité pulmonaire diminuée à cause d’infections et des inflammations pulmonaires récurrentes. Un enfant atteint de la mucoviscidose naît tous les 10 jours en Belgique Les symptômes ont un impact important sur la vie quotidienne des personnes atteintes par la maladie. Selon l’association Muco, chaque patient consacre jusqu’à 4 heures par jour à son traitement. Par ailleurs, tous les 10 jours, un enfant atteint de mucoviscidose naît en Belgique et l’espérance de vie des patients nés en 2021 se situe entre 40 et 50 ans. A post shared by muco.be (@muco.be)

Des chaussettes colorées et originales pour la bonne cause

Du 15 au 21 novembre est organisée la Semaine européenne de la Mucoviscidose. À cette occasion, l’association Muco lance la campagne #mucosocks et met en vente des chaussettes. L’objectif est d’attirer l’attention sur la mucoviscidose, une maladie actuellement toujours incurable, et de financer la recherche.

#mucosocks l’Association Muco

Les chaussettes Muco Socks sont disponibles pour les enfants et pour les adultes, en six tailles différentes. Chaque paire est vendue au prix de 10 € sur le site www.mucomove.be. L’intégralité des bénéfices sera consacrée à la recherche scientifique contre la mucoviscidose. Un bon moyen de soutenir la bonne cause et d’obtenir une chouette paire de chaussettes !