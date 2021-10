Des centaines d’interventions des pompiers partout dans le pays à cause des intempéries: la situation région par région

Province de Namur

Les pompiers de la province de Namur sont intervenus plus d’une centaine de fois depuis jeudi matin en raison des intempéries, indiquent les responsables des différentes zones de secours.

Les appels ont débuté vers 05h00 du matin et concernaient essentiellement des chutes d’arbres et de branches en raison des fortes rafales de vent.

La zone NAGE (Namur, Andenne, Gembloux, Eghezée) a totalisé une trentaine d’appels, celle de Dinaphi (Dinant, Philippeville) une trentaine également et celle du Val de Sambre une quarantaine.

Province du Luxembourg

Les pompiers avaient déjà effectué près de 200 interventions en province de Luxembourg sur la nuit et en début de journée jeudi, principalement pour des dégagements de branches et d’arbres tombés sur les routes, suite aux intempéries, indique le Cozilux, le dispatching central de la zone de secours Luxembourg.

Aucun gros dégât n’est toutefois à signaler et aucun blessé n’est à déplorer. Les pompiers ont aussi été sollicités pour des toitures envolées. L’ensemble du territoire provincial est touché.

Une baisse de l’intensité des vents est néanmoins constatée jeudi en début de journée.

Brabant wallon

Les pompiers sont fortement mobilisés dans les régions de La Hulpe et Wavre, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon. Une trentaine d’appels à l’aide ont été enregistrés depuis jeudi matin à 4h00. Une dizaine d’interventions se trouvaient toujours en attente vers 7h30.

Le travail des services de secours consiste essentiellement en des abattages d’arbres menaçants et en du dégagement de voiries encombrées par des branchages ou câbles électriques.

Province de Liège

Les pompiers de Liège sont intervenus environ 80 fois depuis le début de la nuit de mercredi à jeudi à cause des rafales de vent dans leur zone, ont-ils indiqué jeudi matin. Il s’agit principalement d’opérations de tronçonnage.

Les hommes du feu liégeois sont intervenus dans la nuit de mercredi à jeudi du côté de Sprimont, Esneux, Engis, Chaudfontaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Verviers et Clavier pour du tronçonnage. À cause des rafales de vent, des branches sont notamment tombées sur des câbles électriques ou sur la route, bloquant la circulation.

Entre 02h00 et 06h30 jeudi matin, les pompiers de Liège étaient intervenus environ à 40 reprises dans ces régions. A 09h00, les hommes du feu liégeois comptaient 40 interventions en plus.

Les pompiers de Liège étaient toujours sollicités pour des interventions du même type, jeudi vers 09h30.

Selon l’Institut royal météorologique, des rafales de plus de 70 km/h pourraient encore avoir lieu jeudi, dans l’après-midi, sur la province de Liège. Cette dernière reste en alerte jaune jusqu’à 16h00 jeudi.

Le 1722 est activé afin de laisser libre le 112 pour les urgences vitales.

Wallonie picarde

Des vents violents ont frappé la Wallonie picarde cette nuit, essentiellement dans les régions d’Ath, Lessines, Frasnes, Bernissart et Péruwelz. Le Tournaisis a été concerné dans une moindre mesure tandis que la région de Mouscron a été épargnée.

Avec des pointes à 87km/h, c’est la région d’Ath qui a le plus souffert. Les interventions des pompiers de Wapi ont débuté vers 01h30 du matin et se poursuivent. Les pompiers sont principalement intervenus pour des opérations de tronçonnage d’arbres et de feuillus qui entravaient la voie publique ainsi que pour des câbles et fils électriques tombés au sol.

Une voiture a également été détruite à la suite de la chute d’un arbre. Il n’y a pas eu de blessé.

Charleroi

Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont intervenus à une quinzaine de reprises pour des interventions liées aux fortes rafales de vent pendant la nuit de mercredi à jeudi, ont-ils indiqué.

« C’était principalement pour des branches tombées sur la route », a précisé la zone de secours.

Un arbre s’est également abattu sur une voiture rue du Tombois à Montigny-le-Tilleul (Hainaut).