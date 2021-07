Des Belges arrêtés lors d’une fête illégale en Espagne

Alors qu’ils faisaient la fête en vacances sur la Costa Dorada à Cambrils (Catalogne), en Espagne, des Belges se sont fait arrêter par la police locale car les règles sanitaires y étaient complètement bafouées. Selon les informations du Nieuwsblad, la police locale de Cambrils avait déjà entendu parler de cette fête illégale qui aurait lieu ce soir-là. Ils ont donc appelé la police antiémeute pour qu’ils aillent y jeter un œil. Vers trois heures du matin, les équipes d’intervention se sont rendues dans une ferme, où avait lieu la fête.

Sur place, les policiers sont tombés sur 48 personnes qui consommaient beaucoup d’alcool et ne respectaient pas du tout les mesures Covid. C’est via les réseaux sociaux que les fêtards avaient pu se procurer des billets pour participer à la fête. Le lieu ne leur avait été communiqué qu’une heure avant le début, dans le but d’échapper à la police. Mais cela fut un échec, puisque les policiers espagnols n’ont pas eu de difficultés à trouver le lieu des festivités.

Tous les fêtards, dont des Belges et des Français, ont été contraints de s’identifier et ont dû payer une amende. L’organisateur de la soirée, qui faisait payer l’entrée entre 25 et 30 euros, a profité de ses contacts dans le monde de la nuit pour arriver à ses fins.