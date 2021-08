Des activités sportives et culturelles pour réchauffer le coeur des enfants de sinistrés en province de Liège

La Province de Liège a décidé d’organiser durant le mois d’août des activités sportives et culturelles à destination des enfants des familles sinistrées à la suite des inondations de la mi-juillet. Ceux-ci pourront également bénéficier d’un accès gratuit à l’ensemble des sites provinciaux et para-provinciaux.

Les départements de la culture et des sports, avec leurs équipes d’animateurs spécialisés, vont développer sur le territoire des communes ayant subi les inondations, des activités culturelles et sportives à destination des enfants de sinistrés. Ateliers créatifs, parcours de psychomotricité, balades en vélo, découvertes nature et pratique de sports collectifs ou individuels sont au programme. Les communes de Chaudfontaine, Liège, Pepinster, Trooz et Verviers ont d’ores et déjà marqué leur intérêt.

Pour toutes les familles et personnes sinistrées qui souhaitent s’accorder une pause et se changer les idées le temps d’une visite, la Province de Liège accorde une gratuité d’accès, sur présentation de leur carte d’identité, à l’ensemble des sites provinciaux et para-provinciaux (château de Jehay, musée de la vie wallonne, domaine de Palogne, parc naturel Hautes Fagnes-Eifel, Blegny Mine ou encore le domaine de Wégimont).

Depuis la mi-juillet, la Province de Liège a mobilisé 527 agents dans le cadre de diverses missions logistiques, d’appui psychologique ou encore administratif comme c’est le cas actuellement à Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Esneux, Hamoir, Liège, Limbourg, Olne, Pepinster, Trooz, Theux et Verviers pour enregistrer les demandes de reconnaissance auprès du fond des calamités.