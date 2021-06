Décès du petit Naël: sa maman confie que si elle avait su, elle aurait quitté son compagnon

Un bébé né le 28 mai 2020 est décédé le jeudi 17 juin 2021 dans des conditions suspectes, à Bouvignes (Dinant). La maman et le beau-père du garçonnet ont été interpellés hier après ses funérailles, indique le parquet de Namur. On apprenait hier que Sandro F. a été arrêté pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité. La maman témoigne auprès de nos confrères de Sudpresse.