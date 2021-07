Décès du mandataire verviétois et ex-président du parlement francophone J-F. Istasse

On a appris dimanche le décès de l’homme politique verviétois Jean-François Istasse, survenu à l’âge de 70 ans. M. Istasse fut échevin et, brièvement, bourgmestre de Verviers. Durant une carrière politique longue de 45 ans, il a également siégé au Sénat et présidé le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.