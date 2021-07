De nombreux bénévoles recherchés en août pour nettoyer les berges après les inondations

L’administration wallonne est à pied d’œuvre, avec des grues et d’autres engins de génie civil, pour dégager les cours d’eau des gros objets (voitures…) et des arbres encombrants. Cette phase est en voie de finalisation. Il s’agira ensuite de nettoyer les bords des rivières, jonchés de déchets plus légers. Ce travail sera effectué par des bénévoles, via l’ASBL Be WaPP. Cette ASBL s’appuie déjà sur 25.000 « ambassadeurs de la propreté » pour les traditionnels nettoyages de printemps.

« Nous aurons besoin de monde »

On compte désormais sur eux pour ramasser les plus petits détritus qui traînent encore au bord des rivières. « Le faire maintenant est encore trop dangereux car les cours d’eau charrient encore de gros objets », dit Olivier Denis, responsable projet et innovation chez Be WaPP. « Par contre, à partir du 2 août, ce sera sans doute jouable et nous aurons besoin de monde. Mais afin d’éviter d’avoir trop de monde au même endroit, on va interroger les communes sur leurs besoins spécifiques. Cela nous permettra d’identifier les points noirs. Une fois que les besoins seront définis, on contactera par mail nos 25.000 ambassadeurs inscrits dans la base de données. Et on lancera aussi un appel, via les radios notamment, pour de la main-d’œuvre supplémentaire ».

Ce travail est entièrement bénévole et se déroulera tout le mois d’août. « Seuls les adultes sont autorisés à travailler », précise Olivier Denis. « Et ils devront rester sur les berges, pas question de les envoyer à l’eau, même à bord de barques. Le matériel (gants, chasubles fluo et sacs-poubelles) sera fourni par les communes ». Le travail s’annonce colossal : plus de 40 communes ont été touchées par les inondations et des kilomètres de berges souillées… Les contrats rivières seront aussi associés. Le nettoyage se limitera au domaine public.