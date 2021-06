De la pollution au PFOS détectée à Malines, Willebroek et Kleine-Brogel : «la norme a été dépassée 12 fois»

«Une enquête a été menée en 2017-2018, au moment où les pompiers ont déménagé vers le nouveau bâtiment du Nekkerhal», a déclaré le ministre flamand des Affaires intérieures, l’Open Vld Bart Somers, sur Radio 1 dans l’émission De Ochtend. «Mais il n’y a jamais eu de signal de la part de l’OVAM pour indiquer que des mesures spéciales devaient être prises. Et maintenant, soudainement, nous recevons un message stipulant que la norme a été dépassée 12 fois et que des mesures supplémentaires doivent être mises en place», s’étonne celui qui est aussi bourgmestre empêché de Malines.

Mesures et recommandations

La zone non pavée située sur le site de l’ancienne caserne de pompiers sera fermée afin que les enfants ne puissent plus y jouer, a annoncé le conseil communal local samedi après-midi. En outre, la zone pavée sera rincée chaque semaine avec de l’eau. Dans un rayon de 100 mètres, les autorités malinoises demandent de ne pas utiliser les eaux souterraines et de ne pas manger trop de légumes du jardin. Lorsque ces derniers sont tout de même consommés, il est conseillé de les laver soigneusement au préalable.