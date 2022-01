De Croo désormais favorable à la vaccination obligatoire en Belgique: «il faut oser revoir ses points de vue»

Alors qu’il a toujours affirmé être contre la vaccination obligatoire car il préférait tenter de convaincre les sceptiques, le Premier ministre Alexander De Croo semble désormais plus ouvert que jamais à cette option. C’est en tout cas ce qu’il a déclaré lors d’un échange avec des lecteurs du journal De Zondag. « Je crois plus à la conviction qu’à l’obligation, mais si vous voyez qu’aux soins intensifs, on retrouve cinq fois plus de non-vaccinés, on ne peut plus mettre la question de la vaccination obligatoire de côté », a-t-il déclaré.

« L’objectif est clair : vacciner tout le monde. Et si la piste de l’obligation nous aide à arriver jusque-là, alors on peut y réfléchir. Mais attention, le gouvernement ne peut pas décider ça tout seul. Le débat doit être fait au parlement », a-t-il ajouté, précise Sudinfo.

Et c’est bien la situation aux soins intensifs qui a poussé Alexander De Croo à changer d’avis : « Un groupe relativement petit a un gros impact sur nos soins de santé. C’est quelque chose qu’on ne peut pas tolérer. L’économiste britannique Keynes a dit un jour ‘Quand les fais évoluent, mon esprit aussi’. Les bons arguments peuvent me convaincre. C’est une leçon importante de cette crise : il faut rester ouvert d’esprit et il faut oser revoir ses points de vue ».

Ce lundi, on a appris que l’Open Vld, le parti du Premier ministre, est partisan de ne garder que les preuves de vaccination en règle contre le coronavirus comme sésame valable pour participer à des événements, aller au café, assister à des spectacles, etc. On passerait donc d’un système où les dépistages négatifs et certificats de rétablissement sont acceptés, à un système où seule la vaccination serait déterminante.