A Courtrai, ce banc a été spécialement conçu pour allaiter

"All boobs are welcome here" ("Tous les seins sont les bienvenus"). Cette inscription, on peut la lire sur le flanc d'un banc public installé dans la ville de Courtrai. Derrière cette initiative, la société Elvie, spécialisée dans les accessoires destinés à améliorer le quotidien et le confort des jeunes mamans. "Toutes les mamans devraient pouvoir allaiter ou tirer leur lait en public sans crainte ni jugement", écrit la marque sur son compte Twitter.

Installé début août en plein centre-ville sur la Grand-Place à l'occasion de la semaine mondiale de l'allaitement maternel, le banc conçu et imaginé par Elvie comporte une surface creuse dans laquelle les parents trouveront un matelas à langer... et même des jouets ! Si ce banc (bleu et rose) n'a hélas pas échappé aux stéréotypes des couleurs genrées, son message est en revanche plus que bienveillant.... Et surtout nécessaire pour faire évoluer les mentalités. "Outre le banc, nous avons lancé #BreastPlaces, une carte des endroits de la ville où les jeunes parents peuvent nourrir leur bébé et allaiter en toute tranquillité", précise d'ailleurs la marque.

Des critiques fréquentes

Les jeunes mamans ne connaissent malheureusement que trop bien la célèbre réplique de Molière dans Le Tartuffe. Pour la bonne simple et raison qu'elles subissent fréquemment cette injonction. Pas plus tard qu'en mai dernier, l'histoire de la Bordelaise Maÿlis a suscité une vague d'indignation et de soutien sur les réseaux sociaux.

Alors qu'elle patientait dans la rue pour recevoir un colis , Maÿlis a profité de ce moment d'attente pour donner le sein à son petit garçon de 6 mois. Acte qui lui a valu les remontrances salées d'une autre dame présente dans la file d'attente et qui aurait même fini par la gifler. Dans l'assistance, presque pas de réaction, a raconté Maÿlis.

L'histoire de cette mère est loin d'être un cas isolé : les femmes sont encore nombreuses à essuyer des insultes et des regards désapprobateurs ou encore se voir refuser l'accès à des lieux publics, uniquement parce qu'elles "osent" donner le sein. Le plus souvent, on les accuse de "manquer de pudeur", voire de "s'exhiber".

En novembre 2019, Nefera Mavamb a donné le sein à son enfant alors qu'elle se trouvait dans sa voiture, garée dans une rue de Bruges . Sur Facebook, la jeune femme explique avoir été contrainte de quitter les lieux après qu'un agent de police l'a interpellée et sommée d'arrêter d'allaiter, prétextant qu'il s'agissait d'une "atteinte à la pudeur". Or, en France comme en Belgique, le fait d'allaiter en public ne fait l'objet d'aucune interdiction.