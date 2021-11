Coronavirus: Voici ce qui est toujours autorisé et qui ne l’était pas l’année dernière

Se déplacer en toute liberté

Contrairement à l’année dernière, il n’y a plus de distinction entre les déplacements essentiels et non-essentiels. Vous pouvez donc vous rendre où vous voulez dans le pays, que ce soit à la Côte ou dans les Ardennes. Il n’y a plus de périmètre imposé dans lequel vous pouvez vous déplacer.

Pas de bulle de contacts

C’est sans doute ce qui nous rassure le plus alors que les fêtes approchent. Selon les mesures annoncées, vous êtes autorisé à inviter jusqu’à… 50 personnes à venir faire la fête chez vous, à l’intérieur ! À condition qu’elles soient munies d’un Covid Safe Ticket et qu’elles portent le masque. Ce chiffre s’étend à 100 personnes si ça se passe dans votre jardin. Cela vaut aussi pour les mariages et enterrements. Souvenez-vous, il y a un an, nous en étions à la « règle des quatre » en extérieur, avec distanciation sociale. Et à l’intérieur, on ne pouvait avoir qu’un seul contact rapproché en dehors de sa propre bulle. Les mariages ne pouvaient être célébrés qu’en présence du couple, des témoins et de l’officier d’état civil. Quant aux enterrements, 15 personnes maximum pouvaient être présentes et sans réception.

En groupe au resto, au bar ou en discothèque

Si nous sommes munis du Covid Safe Ticket et d’un masque, nous pouvons aller tous ensemble dans un bar ou un resto. Il n’y a plus de restriction au niveau du nombre de personnes à table. L’année dernière, le secteur de la restauration était fermé et on ne pouvait prendre que des plats à emporter. Aujourd’hui, vous pouvez toujours aller danser en discothèque, si, en plus du CST, vous passez un test rapide à l’entrée. Il n’y a pas de couvre-feu, vous pouvez donc danser jusqu’au bout de la nuit !

Se cultiver

Le secteur de la culture reste ouvert. Vous pouvez aller au théâtre, au cinéma, ou dans un musée. Vous pouvez aussi aller vous amuser dans un parc d’attractions, à condition de montrer votre CST et de porter un masque. L’année dernière à cette époque, tout se faisait en virtuel. La seule chose qui était encore autorisée était le shopping sans rendez-vous.

Faire du sport

Il est toujours possible de faire du sport en groupe. Les salles de fitness et de sport indoor restent ouvertes. Vous devez simplement montrer votre CST et porter un masque lorsque vous n’êtes pas en train de faire du sport. En 2020, la seule manière de faire de l’exercice était le jogging ou le vélo d’appartement.

Aller voir un match de foot

Il est toujours possible d’aller au stade pour assister à un match de foot, encore une fois si vous êtes en possession du CST et que vous portez un masque. L’année dernière, tous les matches se jouaient à huis clos.