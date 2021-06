Comment évoluent les variants en Belgique? Yves Van Laethem fait le point

Entre le 15 et le 21 juin, 381 personnes ont été contaminées en moyenne chaque jour, soit 44 % de moins que la semaine précédente.

Durant la même période, 5,9 décès dus au virus ont été comptabilisés chaque jour selon Sciensano, soit une baisse hebdomadaire de 18 %.

Le variant indien en augmentation

Il a ensuite évoqué les variants. « Le Britannique est sur son déclin. Les Sud-Africain et Brésilien restent stables tandis que le variant Indien augmente de 6 à 15,7 % des contaminations ».

Pour maintenir l’équilibre, Yves Van Laethem a rappelé les règles en vigueur en Belgique.

La diffusion du variant Delta fait l’objet d’une nouvelle étude de l’ECDC. Ce dernier représentera 70 % des nouvelles contaminations au début du mois d’août en Europe et 90 % à la fin de ce mois. Les assouplissements pourraient entraîner des augmentations dans les chiffres mais le rapport donne également une bonne nouvelle : une quatrième vague peut-être évitée « si un certain nombre de mesures sont respectées et si la couverture vaccinale continue à augmenter rapidement ».