Comment éloigner les moustiques de sa chambre à coucher?

-> La citronnelle : C’est une des solutions les plus efficaces pour éloigner les moustiques de votre chambre à coucher. L’huile essentielle de citronnelle est en effet un répulsif naturel contre ces insectes qui tenteront à tout prix de l’éviter. À noter que ce produit est aussi efficace pour vous soulager si vous avez tout de même été piqués.

-> Le marc de c afé : Pour cette astuce, vous aurez besoin d’une boîte de conserve vide et de marc de café. Allumez le marc qui se consumera à la manière d’un encens et éloignera les moustiques.

-> Le géranium : Et si vous vous débarrassiez des moustiques en amenant un peu de vie dans votre chambre grâce aux géraniums ? Une fois froissées, les feuilles de cette plante dégagent une odeur que détestent les moustiques.

-> La moustiquaire : Comme son nom l’indique, la moustiquaire de fenêtre empêche les insectes, et les moustiques, de pénétrer dans votre habitation. Si elle est plus coûteuse, la moustiquaire présente l’avantage d’être efficace durant de longues années sans abîmer vos châssis. Elle vous permettra aussi d’aérer votre maison sans risque durant les belles soirées estivales.

Attention aux répulsifs

Si vous optez pour un répulsif antimoustique, renseignez-vous avant d’effectuer votre achat. Huit produits antimoustiques sur 22 analysés cette année par Test Achats ne fonctionnaient pas du tout : Zen’sect Zero répulsif 9h, Mercurochrome Anti-moustiques 7h, Argital Mosquitos defence water, Para’kito Bracelet Anti-moustique, Mosquitno Insect repellent woven bracelet, Pranarom Aromapic bio 7h anti-moustiques, Mouskito MOUSKITO Repel roller IR3535 20 % et le Byebugz Anti-insect roll-on. Le produit Mosquitos defense water de la marque Agrital a été retiré du marché par le SPF Santé publique car il n’était pas enregistré, ajoute Test Achats. L’organisme relève que ce sont surtout les produits à faible concentration de principes actifs qui fonctionnent mal. Les bracelets antimoustiques destinés aux enfants « s’avèrent parfaitement inefficaces ».

Tout n’est cependant pas négatif dans le tableau dressé par Test Achats, qui met en avant neuf produits qui fonctionnent très bien pour repousser les moustiques. Certains fonctionnent avec des principes actifs naturels, tels que l’huile d’eucalyptus citriodora ou l’icaridine. D’autres fonctionnent avec l’ingrédient actif DEET, un temps suspecté d’être nocif pour la santé. « Des études récentes montrent qu’il est tout à fait sûr si l’on ne l’utilise que lorsqu’il est réellement nécessaire et pas plus souvent que prescrit. Il est conseillé aux jeunes enfants et aux femmes enceintes de ne pas utiliser de DEET à des concentrations supérieures à 30 % », recommande Test Achats.