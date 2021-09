Charles évite le pire dans sa station-service: «Cela a soudainement mal tourné»

Aux alentours de 19h45 ce jeudi 2 septembre, un couple s’est arrêté à la station-service de As, en Flandre, afin d’y faire le plein de carburant. Mais cela ne s’est pas passé comme prévu...

« Mon compagnon faisait le plein pendant que j’étais assise sur le siège passager. Soudain, j’ai vu du feu dans le miroir. Ma fille nous a immédiatement dit de fuir. On craignait que ça n’explose », témoigne la dame dans les colonnes du Belang Van Limburg. « Nous avons traversé la rue alors que les voitures s’arrêtaient. D’autres chauffeurs se sont approchés de mon compagnon et lui ont suggéré de déplacer le mobil-home dès que possible. Il l’a fait pendant que j’appelais les pompiers», ajoute-t-elle.

«Cela a mal tourné»

Charles Dexters, propriétaire de la station-service en question, a expliqué que « l’homme faisait le plein quand cela a soudainement mal tourné ». « J’ai vu un éclair de flamme et la pompe a pris feu », ajoute-t-il. La scène était très impressionnante : « Tout était en feu et les flammes se sont propagées à la pompe diesel adjacente, mais j’ai pu éteindre le feu avec l’extincteur. J’ai activé l’arrêt d’urgence pour éviter le pire. Ce système ferme tous les tuyaux. J’ai également fermé l’alimentation du réservoir d’essence à l’arrière. Les pompiers sont arrivés et ont pris le relais », explique-t-il encore. Personne n’a été blessé dans l’incident, indique Sudinfo.