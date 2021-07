Cette météo estivale ne durera pas

Cet après-midi, le temps sera assez ensoleillé avec quelques nuages cumuliformes qui disparaîtront en soirée. Une petite averse isolée n’est pas exclue sur l’extrême ouest du pays. Les maxima varieront entre 20 et 23 degrés en Ardenne et entre 24 et 26 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible, à modéré en bord de mer et parfois sur le relief, de nord-est.