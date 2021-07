Cette intelligence artificielle épingle les politiciens flamands déconcentrés par leur smartphone

Dries Depoorter est un artiste et conférencier belge spécialiste de l’intelligence artificielle, de la surveillance en ligne et des médias sociaux. Sa dernière création, baptisée « The Flemish Scrollers » détecte automatiquement le temps passé par chaque député penché sur son smartphone plutôt qu’en train d’écouter ses collègues. Cette histoire belge peut faire sourire, mais elle apparaît presque d’utilité publique.

The Flemish Scrollers se base sur les images des diffusions en direct, sur sa chaîne YouTube, des séances de travail du Parlement flamand. Le programme, écrit en langage Python, détecte automatiquement les députés distraits par leur téléphone, une intelligence artificielle spécialisée dans la reconnaissance faciale permettant quant à elle de les identifier.

Les vidéos de ces hommes politiques occupés à jouer ou à surfer sur les réseaux sociaux sont ensuite postées sur les comptes Twitter et Instagram de The Flemish Scrollers.