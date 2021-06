Certaines personnes veulent rendre un dernier hommage à Jürgen Conings: «Pour qu’il ne soit pas oublié»

Un appel à une commémoration en l’honneur du soldat fugitif Jürgen Conings circule sur les réseaux sociaux. L’événement aura lieu dimanche après-midi entre 14h et 15h à Sparrendal (Dilsen-Stockem). Dans l’annonce, on peut notamment lire que cette commémoration se tiendra « pour l’homme qu’il était, pour les sacrifices qu’il a consentis, pour qu’il ne soit pas oublié et pour que sa mort ne soit pas dénuée de sens ».