Céline Tellier veut investir dans la nature pour plus de prospérité économique

« Tout ce que l’on fait n’est pas à long terme. La plantation d’arbres, des haies, c’est concret. Mais c’est vrai que les impacts environnementaux sont à long terme. Je le sais… comme quand j’investis dans l’évolution de la forêt pour les 100 prochaines années. Je ne peux pas travailler dans une vision court-termiste. Je veux créer une inflexion. »

Vous espérez aussi une nouvelle filière d’emploi à travers ces changements ?

« On crée aussi dans le secteur agricole et forestier, dans l’économie circulaire, dans l’alimentation durable, des débouchés pour des métiers locaux et qui ont du sens. Les jeunes notamment sont demandeurs. Il faut savoir qu’aujourd’hui, on importe deux sacs de farine sur trois pour faire notre pain. Il faut développer des filières chez nous. C’est une plus-value économique chez nous. »

La nature devient un enjeu économique positif ?

« L’environnement est souvent vu comme une contrainte dans le monde économique. Je veux changer cela. La nature c’est notre quotidien, ce qu’on mange, l’air que nous respirons, l’eau qu’on boit… La nature nous rend une série de services au quotidien qui assure notre prospérité. Elle peut être aussi un vecteur de prospérité économique avec des activités, qui, quand elles se font dans le respect de la nature, sont des activités qui ont une pérennité et une durabilité. On peut faire de l’économie dans le respect de l’environnement. »