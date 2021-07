Ce conseil à suivre en vous rendant chez le dentiste afin d’éviter les tracas de santé buccale

Cette semaine, dans une étude publiée dans la revue Technology and Health Care, le Dr Thankam Thyvalikakath, de l’Indiana University School of Dentistry, attire l’attention sur cet aspect : « 53% des patients qui se rendent chez le dentiste déclarent avoir pris récemment au moins un médicament ».

Mais quels sont ces médicaments qui peuvent impacter la santé de la bouche?

Sécheresse buccale. Les antidépresseurs peuvent la susciter, ce qui augmente le risque de carie notamment. Sont aussi concernés les antihistaminiques, les décongestionnants, ceux contre l'hypertension artérielle, les sédatifs, les antiacides et des médicaments de chimiothérapie.

Saignements. D'autres peuvent entraîner des saignements au niveau des gencives comme les anticoagulants ou l'aspirine

Gonflement. Parfois, le patient peut se rendre compte d’un gonflement important de sa gencive à cause d’antiépileptiques ou d’immunosuppresseurs

Pour d’autres médicaments, le patient est confronté à une perte de goût : c’est le cas avec certains bêta-bloquants, ou des produits respiratoires à inhaler ou encore des stimulants du système nerveux

Enfin, cette étude attire aussi l'attention sur la prescription d'opioïde : le dentiste ne se renseigne pas toujours sur les interactions avec les autres médicaments du patient

Il est donc essentiel d’en parler avec votre dentiste et de lui détailler les médicaments que vous prenez. Cela lui permettra de vous soigner encore mieux. N’hésitez pas non plus à poser la question à votre médecin généraliste lorsqu’il vous prescrit un médicament: « Docteur, va-t-il avoir un impact sur ma santé dentaire? » Pour lutter contre toutes ces altérations, la meilleure prévention reste de garder une bonne hygiène au quotidien en se brossant soigneusement les dents.