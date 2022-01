Ce Brugeois continue à venir en aide aux sinistrés des inondations pendant les fêtes

Des mois plus tard, Filip continue à donner de son temps pour venir en aide aux victimes des inondations.

Filip Vanden Berghe a vraiment un grand cœur. En août dernier, la presse belge s’était intéressée à ce Brugeois car il avait travaillé sans relâche pour venir en aide aux sinistrés des inondations. Pour être au plus près de ces derniers, il n’avait d’ailleurs pas hésité à séjourner dans une chambre d’hôtel afin de ne perdre aucun temps dans les trajets. Depuis, celui qui est aussi professeur de primaire est retourné 32 fois sur les lieux des inondations afin d’apporter son aide. Et ce n’est visiblement pas terminé ! Comme le rapporte 7sur7, Filip profite des fêtes pour remettre la main à la pâte ces 27, 28 et 29 décembre.

« La situation sur place est vraiment poignante », explique Filip à la VRT. « Des gens n’ont toujours pas de chauffage et doivent vivre dans un froid glacial, certains magasins ne sont toujours pas ouverts… », indique Filip. Pour le récompenser de sa générosité, la ville de Bruges a décidé d’honorer Filip. Mais à l’entendre, la plus belle récompense est ailleurs. « La plus belle récompense, je la reçois des gens touchés sur place. Ils sont tellement reconnaissants que nous ne les ayons pas oubliés. J’ai encore reçu le dessin d’un enfant le week-end dernier, cela fait incroyablement chaud au cœur ».