Canicule: Voici les régions qui pourraient atteindre les 40ºC ce mardi, la Belgique en code orange

Ce sont les régions proches de la frontière française qui devraient connaître les températures les plus élevées ces lundi et mardi en Belgique, jusqu’à 40ºC localement mardi, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Lundi, les températures maximales seront comprises entre 30 degrés en Haute Ardenne et 36 degrés sur les régions proches de la France. Au littoral, le vent limitera les maxima entre 25 et 31 degrés. Les températures resteront assez élevées la nuit, les minima se maintenant entre 16 et 22 degrés.

40ºC localement

Mardi, les maxima tourneront autour de 33 ou 34 degrés en Ardenne, et de 37 à 39 degrés ailleurs ; très localement, des valeurs de 40 degrés ne seront pas exclues dans les régions proches de la frontière française. À la côte, le vent en provenance de l’intérieur des terres devrait aussi y amener les températures vers des valeurs très élevées. Mercredi, de l’air moins chaud mais plus instable atteindra la Belgique. Le ciel sera alors changeant avec risque de quelques averses pouvant être orageuses. Les maxima se situeront autour de 26 ou 27 degrés sur la plupart des régions. Les maxima plafonneront jeudi et vendredi autour de 25 degrés.

Les bons réflexes

Dès lundi, l’IRM place presque toute la Belgique en alerte orange. Le littoral et les provinces de Liège et Namur devraient être plus épargnées. Mardi, par contre, aucune région du Royaume n’échappera à ce code orange. Il est conseillé de s’hydrater régulièrement, de manger de façon un peu plus légère, en petites portions, et de garder portes et fenêtres closes afin de maintenir la chaleur à l’extérieur des bâtiments.

Des records de plus en plus fréquents

Comme l’explique la RTBF, la barre des 35ºC n’a été battue que douze fois à Uccle, la station de référence, depuis 1892. Rien d’inquiétant a priori, sauf que cette barre a été dépassée six fois depuis 2018, et huit fois depuis le début de ce siècle. Le record date du 25 juillet 2019 avec 39,7ºC enregistrés à Uccle. La veille, la température avait déjà atteint flirté avec les 36ºC (35,9ºC).