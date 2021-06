Bruxelles finalement en orange sur la carte ECDC

Jeudi en fin d’après-midi, Bruxelles figurait toujours en rouge dans la mise à jour hebdomadaire réalisée par l’ECDC de la carte du coronavirus, alors qu’elle présentait un taux de positivité et une incidence convenant à un code orange. Une correction a été réalisée la soirée même par l’ECDC, qui a réactualisé sa carte: toute la Belgique est maintenant passée à l’orange, sa capitale comprise.

L’erreur provient d’un réajustement des conditions des codes de couleur, qui n’a pas été pris en compte dans la mise à jour initiale de l’ECDC. Une couleur orange nécessite aujourd’hui un taux de positivité compris entre 1 et 4% et une incidence comprise entre 75 et 200 pour 100.000, au lieu de 150 préalablement. Bruxelles, qui possède une incidence de 165 pour 100.000 habitants a donc d’abord été indiquée en rouge, comme cela aurait été le cas avec les anciennes normes. L’erreur a rapidement été corrigée par l’ECDC.