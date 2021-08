Bientôt plus de huit personnes à table dans l’horeca ? Le Comité de concertation va se pencher sur la question

Un nouveau Comité de concertation se tiendra ce vendredi avec, à l’ordre du jour, de nombreux points comme la vaccination obligatoire du personnel des soins de santé ou l’augmentation du nombre de participants aux grands événements.

Et, selon nos confrères de la DH et de Sudinfo, une mesure importante devrait être levée. Celle-ci concerne l’horeca. Selon la DH, les heures d’ouverture des bars et restaurants devraient en effet être annulées. Jusqu’à présent, les établissements horeca ne peuvent pas ouvrir avant 5 heures du matin et doivent fermer à une heure du matin.

Par ailleurs, le nombre de personnes maximum par table, qui est actuellement de huit, devrait être augmenté.