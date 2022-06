Bientôt la fin de la viande rouge au restaurant? Certains établissements la retirent de son menu

Sera-t-il bientôt impossible de manger de la viande rouge au restaurant ? Nous ne sommes pas encore là. RTL Info révèle cependant que de plus en plus d’établissements décident de se passer de ce produit à cause de son prix qui ne cesse d’augmenter. Alain, restaurateur à Temploux, explique ainsi avoir retiré la viande rouge et les fruits de mer de sa carte à cause de leur prix. « La viande rouge, c’est terminé pour les mêmes raisons. Tout ce qui est cher et augmente quotidiennement a été rayé de la carte », indique-t-il à RTL Info.

L’augmentation des prix oblige les restaurateurs à se réinventer. Si, chez Alain, ce sont désormais les pâtes qui sont à l’honneur, certains de ses confrères ont décidé de continuer à vendre de la viande rouge en moindre quantité. Ce qui leur permet de travailler davantage les légumes. « C’est plus sain pour le client qui mangera toujours à sa faim », explique un restaurateur.

Cette tendance est confirmée par Cédric, un livreur de viande. « J’ai de gros clients qui commandaient 100 pavés. Maintenant, ils n’en prennent plus que 70 au risque de tomber en rupture pour les autres clients car ils ont peur de jeter les 30 qu’il y avait avant », conclut-il.