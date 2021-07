Bart De Wever plaide de nouveau pour l’unification de la Flandre et des Pays-Bas

Un rapprochement entre la Flandre et les Pays-Bas : voilà le grand rêve de Bart de Wever. Une nouvelle fois, il a plaidé pour leur union. « Nous devons trouver quelqu’un qui nous ressemble », a indiqué le président de la N-VA.

Ce mardi 27 juillet dans l’émission néerlandaise Op1, Bart De Wever a à nouveau communiqué son envie d’unir la Flandre aux Pays-Bas.

« Le monde s’agrandit, les acteurs économiques se développent. Nous devons donc passer à la vitesse supérieure et trouver quelqu’un qui nous ressemble. Un pays industrialisé avec une population dense, une porte logistique vers l’Europe du Nord et de l’Ouest, un haut niveau d’activité, beaucoup d’exportations. Ça vous fait penser à quelque chose ? C’est nous, les Flamands et c’est vous, les Néerlandais », a-t-il affirmé dans l’émission.

Les dires de Bart De Wever, rapportés par Le Soir, sont clairs : les Néerlandais et les Flamands doivent s’unir. « Si la Chine et l’Amérique s’approprient toutes les richesses, il n’est pas si étrange d’envisager une union entre nous. Devons-nous faire concurrence, ou bien au contraire unir nos forces ? », a ajouté le président de la N-VA.

Si Bart De Wever semblait emballé par l’idée, les deux présentateurs, eux, ne l’ont pas vraiment pris au sérieux.