Bart De Wever: «Je mourrais plus heureux en tant que Néerlandais du sud qu’en tant que Belge»

Ce mardi, à la veille de la fête nationale, le président de la N-VA Bart de Wever a tenu des propos polémiques en plaidant pour une réunification de la Flandre et des Pays-Bas.

Ce mardi, veille de Fête nationale belge, Bart De Wever était l’invité de l’émission Trends Talk sur Kanaal Z. L’occasion pour le président de la N-VA de rappeler que son parti politique est pour une indépendance de la Flandre.

Bart De Wever a en effet évoqué une réunification de la Flandre… avec les Pays-Bas : « En 1993, j’étais déjà co-organisateur d’une conférence étudiante du Grand Pays-Bas. Je n’ai jamais abandonné ce rêve : que tous les néerlandophones vivraient un jour à nouveau ensemble. Les ports d’Anvers et de Rotterdam pourraient fusionner pour devenir la porte d’entrée de l’économie de l’Europe du Nord-Ouest. Cela ressemble à une histoire fantastique ».

Le nationaliste flamand et bourgmestre d’Anvers va même plus loin. « Le fédéralisme était impensable en Belgique dans les années 60, c’était la réalité dans les années 70. Le confédéralisme est difficile à imaginer en Wallonie aujourd’hui, je pense que ce sera la réalité de demain. Si je pouvais mourir en tant que Néerlandais du Sud, je mourrais plus heureux qu’en tant que Belge », a-t-il déclaré.