Au moins deux morts et des disparus suite aux intempéries

Catherine Delcourt, la Gouverneure de la Province de Liège, a annoncé qu’au moins deux personnes avaient déjà perdu la vie à cause des inondations qui touchent le pays.

« Sur toute la journée on a probablement deux décès, on m’indique aussi des personnes disparues », a-t-elle déclaré. A Eupen, un jeune homme de 22 ans a été emporté par les eaux, rapporte le Grenz-Echo. Une imprudence serait à l’origine du drame. Selon les informations obtenues par le Grenz-Echo auprès des autorités, le jeune homme aurait sauté à l’eau, muni d’une bouée du côté de Nispert. Porté disparu depuis lors, son corps a finalement été retrouvé, plus tard par les services de secours, dans un ruisseau à proximité du Rotenberg. La victime n’a pas pu être réanimée, conclut le quotidien germanophone.

Le corps sans vie d’une personne a aussi été retrouvé mercredi à Aywaille, a indiqué jeudi le bourgmestre Thierry Carpentier. Le quinquagénaire s’est noyé dans sa cave du côté de la rue Bignoul. L’homme aurait tenté de trouver seul une solution concernant son problème d’inondation. À l’image d’autres communes de la province de Liège, la situation sur la commune d’Aywaille reste problématique : « Nous faisons face à un problème pour ce qui est de l’évacuation des citoyens, pris en otages avec la montée des eaux. Un bateau devrait néanmoins permettre les évacuations », souligne le bourgmestre aqualien.

Des recherches étaient en outre en cours mercredi soir pour tenter de retrouver une personne tombée dans l’Ourthe en fin de journée à Marcourt, dans la commune de Rendeux, a indiqué le commandant de la zone de secours Stéphane Thiry. D’après l’Avenir du Luxembourg, la victime serait une adolescente de 15 ans. Une information qui reste à confirmer, nuance toutefois la zone de secours. « La zone de police Famenne-Ardenne mène actuellement l’enquête pour identifier la personne disparue », a précisé le commandant Stéphane Thiry. Les recherches en cours mobilisent plongeurs, pompiers et drones de la zone de secours, ainsi que la zone de police Famenne-Ardenne.