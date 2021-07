Attention si vous aviez prévu d’aller à Walibi pendant l’été: le parc n’est pas près de rouvrir ses portes

Mauvaise nouvelle si vous comptiez vous rendre à Walibi pendant vos vacances d’été : le parc restera fermé plusieurs semaines suite aux inondations. Celles-ci ayant causé des dégâts considérables aux infrastructures, l’eau ayant atteint 1m50 par endroits. Les installations électriques doivent être revues et les moteurs de plusieurs attractions sont hors-service. C’est ce que l’on apprend sur le site de nos confrères de la RTBF.

« Tout a été submergé »

« C’est beaucoup de travail. Il faut remettre le courant sur chaque attraction. Puis les vérifier une par une pour voir quelle partie est endommagée. Quel moteur il faut remplacer. Pour les délais, c’est très difficile à dire. Les moteurs qui partent en réparation aujourd’hui, il faut compter une semaine et demie à deux semaines de révision. Là, derrière moi, on a 14 moteurs inutilisables qui sont entreposés. Ça va prendre du temps ! », explique Jérémy Baudet, technicien manager. Ces travaux d’entretiens et de réparations vont durer plusieurs semaines.

« Tout ce qui est moteur est généralement sur les parties basses de l’attraction. Tout a été submergé et comme l’eau et l’électricité ne font pas bon ménage, on doit tout démonter », explique Francesco Bonura, un technicien de maintenance.

La fermeture du parc a bien évidemment un coût très élevé pour celui-ci, surtout en saison haute et après plusieurs mois de fermeture suite au Covid-19.