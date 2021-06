Attention à la multiplication des fraudes en ligne

Internet peut parfois s’avérer dangereux. S’il y a bien un phénomène qui ne semble pas prendre fin, c’est bien celui du phishing, ou « hameçonnage ». C’est derrière ce nom qu’on regroupe toutes les méthodes et tentatives d’escroquerie et arnaque à distance, par téléphone, par mail ou via messageries instantanées. Pour éviter les problèmes, il faut pouvoir les reconnaître rapidement et comprendre leur fonctionnement.