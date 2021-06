Anita attaquée par cinq chiens devant une école primaire: «Les enfants ont tout vu»

Il y a deux semaines, un terrible incident s’est produit alors qu’elle se rendait à l’école. « Je suis allée à l’école à vélo juste avant midi ce jour-là, j’étais sur le point d’ouvrir la porte d’entrée. J’ai entendu du bruit derrière moi et à ma grande surprise, j’ai vu cinq American Bully se précipiter vers moi. Certains m’ont sauté dessus, j’ai essayé de me défendre. En vain, car avant que je puisse faire quoi que ce soit, un de ces chiens m’a mordu à plusieurs reprises le bas de la jambe et le genou. J’étais impuissante et n’arrêtais pas d’appeler à l’aide. J’ai frappé à la porte d’entrée vitrée et c’est seulement à ce moment-là que j’ai vu qu’il y avait beaucoup d’enfants qui me regardaient. Quelques-uns ont crié et un a essayé d’ouvrir la porte d’entrée de l’intérieur. Heureusement, il était trop petit pour atteindre le bouton. Je ne peux pas imaginer ce qui se serait passé si la porte avait été ouverte », raconte Anita à nos confrères du Nieuwsblad.