Aldi innove et lance sa propre collection de vêtements

Fera-t-elle la même sensation que la collection de vêtements Lidl, dont les baskets se sont revendues à prix d’or sur internet ? La chaîne de magasins Aldi lance sa collection de vêtements, qui mixent les couleurs de l’enseigne, le bleu et le blanc. Cette collection, baptisée Festivaldi, se compose de survêtements complets, de bobs, de sweats à capuche et de t-shirts au motif à rayures bleues et blanches Aldi.

C’est la première fois que le discounter lance une vaste collection de vêtements ALDI. La ligne de vêtements succède aux t-shirts « FestivALDI » de 2019, sur lesquels les logos des marques propres populaires Buval, River, Golden Power et Olé avaient été imprimés.

Ce qui rend la collection encore plus exclusive, c’est que les pièces ne seront pas disponibles dans les rayons des magasins. Pour toute personne souhaitant se procurer ces objets collector, ALDI lancera, à partir du lundi 6 juin, un appel pour rechercher les visages #Festivaldi de cet été. Les fans d’ALDI peuvent gagner des tenues complètes, ainsi que des billets pour des festivals belges réputés tels que Les Ardentes, Dour Festival et Lokerse Feesten, indique Sudinfo.