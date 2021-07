3,6 millions de Belges ont regardé la défaite des Diables Rouges face à l’Italie

En Belgique francophone, un total de 1.469.583 téléspectateurs ont vu l’élimination des Diables chez eux ou devant les grands écrans. C’est un peu moins que lors du huitième de finale contre le Portugal, qui avait rassemblé 1.530.254 téléspectateurs. Cette tendance se confirme également en Flandre, où 2.183.812 téléspectateurs ont regardé le match vendredi soir, contre 2.449.939 face au Portugal.

En ce qui concerne les parts d’audience, la RTBF a enregistré une très petite diminution par rapport au huitième de finale : 82.5 % contre le Portugal pour 82.4 % face à la Squadra Azzurra. De son côté, la VRT enregistre une progression avec une part de marché de 83.7 % vendredi, soit la part la plus élevée parmi tous les matchs des Diables durant cet Euro. Selon le service public flamand, ces chiffres indiquent que le public a suivi le match davantage en dehors du domicile.

Une progression quasi constante

Comme prévu, le nombre de téléspectateurs a augmenté au fur et à mesure de l’avancée des Diables Rouges dans le tournoi. Lors des phases de poule, on pouvait compter 3.005.000 téléspectateurs contre la Russie, 3.190.190 téléspectateurs contre le Danemark, et 3.567.430 contre la Finlande. Le match contre le Portugal restera comme le match de ce tournoi ayant rassemblé le plus de Belges devant leur télévision (3.980.193 téléspectateurs).

Les records d’audience pour nos Diables Rouges, toutes compétitions confondues, dépassent les quatre millions de téléspectateurs. Ce fut notamment le cas en 2014 lors du huitième de finale contre les Etats-Unis (4,02 millions), ou en 2016 pour le match face à la Suède avec 4,04 millions de spectateurs. La rencontre la plus suivie reste la demi-finale de la Coupe du Monde 2018 face à la France, avec 4,116 millions de téléspectateurs.