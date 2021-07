À 12 ans, Matheo est devenu le plus jeune vacciné de Belgique: «Ça fait bizarre»

Ce lundi 12 juillet, la vaccination des 12-15 ans a débuté en Belgique. Mais plusieurs centres de vaccination ont anticipé cette nouvelle étape et certains jeunes ados ont déjà reçu leur première dose ce week-end. C’est notamment le cas de Matheo, un adolescent habitant Genval qui a reçu sa première dose du vaccin le jour de son 12e anniversaire, ce samedi 10 juillet. «Je suis content. Ça fait bizarre de se dire qu’on est le vacciné le moins âgé», explique-t-il à 7sur7. C’est grâce à son père, Julien, qui avait rendez-vous pour sa deuxième dose, que Matheo a reçu sa première dose. «J’avais demandé si éventuellement mon fils Matheo, qui allait m’accompagner, pouvait déjà avoir sa première dose. Ils m’ont répondu que normalement la vaccination des enfants de 12 ans et plus se ferait à partir du 12 juillet, mais qu’il y a des centres qui vaccinent peut-être déjà les plus jeunes», indique ce dernier qui a tenté sa chance, avec succès, à celui de Braine-l’Alleud. «J’ai proposé à Matheo, en lui précisant que c’était à lui de prendre la décision. Il n’était pas du tout contraire. Il m’a dit ‘ok, je me fais vacciner en même temps que toi’», précise Julien.

Matheo, lui, est très heureux d’avoir reçu sa première dose. Et il attend déjà avec impatience la seconde, qu’il recevra le 6 août prochain. «Je n’ai plus peur des effets secondaires, maintenant que j’ai déjà eu ma première dose. Je n’ai eu qu'un petit bleu au bras, c’est tout! Je suis aussi content de ne pas devoir faire un test PCR quand on partira au mois d’août. J’en ai déjà fait deux, et je n’avais vraiment pas envie d’en refaire encore un», conclut-il.