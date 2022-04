BD: Les éditions Dupuis, une véritable machine à nostalgie

Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé des éditions Dupuis à propos du retour controversé de Gaston Lagaffe. Mais les éditions Dupuis, ce sont aussi et surtout des BD qui permettent de replonger en enfance.

En octobre prochain, si tout va bien, le personnage de Gaston Lagaffe va faire son retour après 30 ans d’absence et la disparition de son créateur Franquin. Les éditions Dupuis ont confié la série au Canadien Delaf (Marc Delafontaine de son vrai nom). Quelques heures après cette annonce, Isabelle Franquin, fille et unique ayant-droit du dessinateur, avait fait savoir qu’elle avait saisi la justice belge pour faire interdire « toute promotion et prépublication » de ces nouvelles aventures. Franquin « a toujours exprimé de son vivant, de manière continue et répétée, sa volonté que Gaston ne lui survive pas sous le crayon d’un autre dessinateur », a-t-elle avancé. L’affaire sera plaidée à Bruxelles le 16 mai.

En attendant des nouvelles de Gaston, profitons-en pour revenir sur les éditions Dupuis. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il s’agit d’une véritable machine à nostalgie avec d’un côté des nouveaux albums de séries qui durent depuis des décennies et de l’autres, des intégrales d’œuvres qui ont bercé de nombreux enfants nés dans la seconde moitié du siècle dernier. L’occasion idéale de replonger dans les œuvres de son enfance ou justement de les faire découvrir à sa progéniture !

Jérôme K. Jérôme Bloche fête ses 40 ans

Ce n’est pas le héros le plus connu des éditions Dupuis. Pourtant, en 2022, il fête les 40 ans de sa première apparition dans « Spirou ». « Et pour le pire » est 28e tome de cette série. On y retrouve le détective privé, sur lequel l’âge n’a pas d’emprise, et Babette, sa fiancée hôtesse de l’air. Dans cette nouvelle aventure, Jérôme tente de passer pour la énième fois son permis de conduire, lorsqu’il aperçoit une femme en robe de mariée qui menace de sauter d’un pont. Au péril de sa vie, il va la sauver mais il se retrouve embarqué dans un étonnant triangle amoureux sur fond de polar psychologique et de faux-semblants…

« Jérôme K. Jérôme Bloche – t. 28 : Et pour le pire », de Dodier, éditions Dupuis, 72 pages, 13,95 €

Cédric ne change pas

Une autre série qui ne vieillit pas, c’est Cédric. Crée en 1986 par Cauvin et Laudec, Cédric a traversé les décennies. Trente-six ans plus tard, il n’a pas changé. La preuve avec « Trop tôt pour toi, gamin ! », le 35e tome qui vient de sortir. On retrouve Cédric, sa famille, son amoureuse Chen et son pote Christian. Un seul regret toutefois, en 2022, la BD continue à véhiculer des préjugés racistes, notamment en soulignant les accents des personnages d’origine asiatique. Il y a 30 ans, ça passait peut-être mais depuis, les mentalités ont évolué et Cédric mériterait de s’adapter.

« Cédric – t. 35 : Trop tôt pour toi, gamin ! », de Laudec et Cauvin, éditions Dupuis, 48 pages, 10,95 €

Le plein de gags avec le Marsupilami

En janvier dernier, le Marsupilami a fêté ses 70 ans. À cette occasion, Dupuis a publié « Houba Gags ». Cet album publié dans un format à l’italienne compile 110 strips signés Batem, qui travaille sur les albums de Marsup depuis 1987. Inspirés par les « Peanuts » de Charles Schulz, ces gags en couleurs ne font jamais plus de quatre cases. Courts, drôles et efficaces, ils illustrent des tranches de vie des Marsupilamis. À conseiller aux petits et aux grands !

« Houba Gags », de Batem, éditions Dupuis, 64 pages, 14,5 €

Les histoires courtes de Michel Vaillant

Jean Gratton nous a quittés le 21 janvier 2021, à l’âge de 97 ans. Il restera à jamais le papa de Michel Vaillant. Pendant des décennies, les histoires de son pilote ont fait rêver de nombreux petits (et grands !) enfants. Elles ont même suscité des vocations ! Depuis l’été dernier, Dupuis et les éditions Graton rendent un bel hommage à Jean Gratton en publiant un recueil des premières aventures de Michel Vaillant. Publiées sous la forme d’histoires courtes à partir de 1957 dans le journal Tintin, ces histoires de quelques pages constituent les prémices de la grande saga que nous connaissons tous aujourd’hui. Chacune d’elles est introduite et contextualisée. Le deuxième recueil de ces histoires courtes vient de sortir et comme le premier, il trouvera facilement sa place dans la collection de tous les fans de cette saga indémodable.

« Michel Vaillant Histoires courtes – t.2 : Seventies », éditions Graton/Dupuis, 64 pages, 14,95 €

L’intégrale de Mademoiselle Louise

Si vous avez grandi dans les années 90 et que vous avez lu les aventures de Mademoiselle Louise, vous n’avez sans doute pas oublié les péripéties de cette petite fille immensément riche. Entre 1993 et 2009, il n’y aura finalement eu que quatre albums de cette série drôle, touchante et intelligente. Fin 2021, Dupuis a eu la bonne idée de les rassembler dans une intégrale avec plein de contenu bonus, d’anecdotes et d’explications.

« Mademoiselle Louise – L’intégrale », éditions Dupuis, 35 €

Des intégrales cultes

Si vous aimez les intégrales, vous allez être servis. Depuis quelques années, Dupuis publie les intégrales de deux œuvres cultes : Boule et Bill et Lucky Luke. La quatrième intégrale des albums de Lucky Luke vient de paraître. Elle se concentre sur la période 1956-1957. Elle est enrichie d’un dossier complet et est accompagnée de récits bonus et d’une nouvelle. Même chose et même attention apportée à Boule et Bill avec le deuxième tome de l’intégrale qui sortira le 20 mai prochain. Les gags cultes de Roba sont enrichis et complétés par des dizaines de documents rares et instructifs.