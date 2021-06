Volkswagen : Ce que vous devez savoir d’une voiture électrique

Les premiers signes sont prometteurs. La poussée de Volkswagen pour la mobilité électrique semble certainement avoir été couronnée de succès en 2020, la marque livrant près de trois fois plus de voitures électriques que l'année précédente. VW a livré près de 212 000 voitures électrifiées au total (y compris les hybrides et les hybrides rechargeables). C'est une augmentation de 158%

Chacune voiture électrique des modèles ID, qui s'étendra du segment A à une berline, un SUV et un sept places, aura « l'espace intérieur de la classe plus haute », a expliqué Andreas Köhler de l'équipe de gestion de projet électronique du MEB.

Avec 10 millions de ventes de véhicules prévues dans toutes les marques du groupe VW au cours de la première vague d'électrification, l'accent a été mis sur le partage des composants et la réduction des coûts. L'utilisation d'une plate-forme entièrement en acier aidera ; c'est beaucoup moins cher qu'une alternative légère en aluminium.

Mais le principal défi en matière de coûts se situera dans les coûts des batteries. Alors que VW fait la transition de la combustion interne à l'électrification, il doit non seulement maîtriser l'utilisation des batteries, mais aussi garantir un approvisionnement fiable et rentable en matières premières, tout en étant à l'affût des avancées techniques.

VW ID.3 la première voiture électrique de la série ID

La nouvelle voiture électrique VW ID.3 est la première de la nouvelle génération de véhicules électriques Volkswagen en série et la première de la nouvelle série ID de la marque. Que signifie ID? Ignorer le Diesel ?! Pas tout à fait ; mais on nous dit que cela signifie « Design intelligent, identité et technologies visionnaires ». Cela n'a pas vraiment d'importance dans les deux cas, mais ce qui est important, c'est à quel point VW pense que la marque d'identité sera ; il appelle l'ID.3 le troisième grand chapitre après la Beetle et la Golf. C'est une grosse réclamation.

La voiture électrique, l'ID.3 aura un bilan CO2 de zéro. « Nous avons étudié la chaîne d'approvisionnement. Nos fournisseurs utilisent de l'énergie verte. Notre usine de Zwickau est déjà passée à l'énergie verte. D’ailleurs, nous utiliserons un système de compensation [c'est-à-dire un échange de carbone] », déclare Thomas Ulbrich, chef de l'électrification de VW. Mais d'autres aspects du grand plan étaient toujours, a-t-il dit, des travaux en cours, par exemple si le propriétaire d'une carte d'identité utilisera de l'électricité verte et le recyclage de la voiture.

VW ID Ruggedzz, Un 4x4 voiture électrique robuste

Au lieu de l'ID Buggy, VW envisage de lancer un petit 4x4 voiture électrique robuste nommé Ruggedzz en 2025. Conçu pour être un tout-terrain avec e-power, le Ruggedzz aura un coût de production réduit, facile à nettoyer, flexible et abordable - destiné aux jeunes amateurs de plein air et de style de vie. Cependant ce projet pourrait être remis à Skoda.